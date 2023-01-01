جنيه مصري إلى روبية سريلانكي

تحويل EGP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٠٬٤٥٢٫٧٠ lkr

1.00000 EGP = 10.45270 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EGP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / روبية سريلانكية
1 EGP10.45270 LKR
5 EGP52.26350 LKR
10 EGP104.52700 LKR
20 EGP209.05400 LKR
50 EGP522.63500 LKR
100 EGP1045.27000 LKR
250 EGP2613.17500 LKR
500 EGP5226.35000 LKR
1000 EGP10452.70000 LKR
2000 EGP20905.40000 LKR
5000 EGP52263.50000 LKR
10000 EGP104527.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه مصري
1 LKR0.09567 EGP
5 LKR0.47835 EGP
10 LKR0.95669 EGP
20 LKR1.91338 EGP
50 LKR4.78345 EGP
100 LKR9.56690 EGP
250 LKR23.91725 EGP
500 LKR47.83450 EGP
1000 LKR95.66900 EGP
2000 LKR191.33800 EGP
5000 LKR478.34500 EGP
10000 LKR956.69000 EGP