Mısır lirasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → LKR çevirin

1.000 egp
10.120,60 lkr

1.00000 EGP = 10.12060 LKR

02:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932351.355050.7962421.5434583.0433.6728530.7611
1 EUR1.0725511.453360.854021.6554389.06783.9393232.9928
1 CAD0.737980.68806110.5876111.1390361.28412.7104922.7011
1 GBP1.25591.170931.7018111.93842104.2944.6127338.6329

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 EGP10.12060 LKR
5 EGP50.60300 LKR
10 EGP101.20600 LKR
20 EGP202.41200 LKR
50 EGP506.03000 LKR
100 EGP1012.06000 LKR
250 EGP2530.15000 LKR
500 EGP5060.30000 LKR
1000 EGP10120.60000 LKR
2000 EGP20241.20000 LKR
5000 EGP50603.00000 LKR
10000 EGP101206.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mısır Lirası
1 LKR0.09881 EGP
5 LKR0.49404 EGP
10 LKR0.98808 EGP
20 LKR1.97616 EGP
50 LKR4.94040 EGP
100 LKR9.88080 EGP
250 LKR24.70200 EGP
500 LKR49.40400 EGP
1000 LKR98.80800 EGP
2000 LKR197.61600 EGP
5000 LKR494.04000 EGP
10000 LKR988.08000 EGP