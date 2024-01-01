Египетские фунты в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте EGP в LKR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Sr5,933 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LKR
1 EGP в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,03526,2892
Низкий5,93165,9316
В среднем6,00456,1086
Изменение-1.54%-2.56%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к LKR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к LKR составил 6,0352, а минимальный — 5,9316. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,0045. Изменение курса EGP к LKR в процентном соотношении составило -1.54.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к LKR составил 6,2892, а минимальный — 5,9316. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,1086. Изменение курса EGP к LKR в процентном соотношении составило -2.56.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к LKR

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Шри-Ланкийская рупия
1 EGP5,93313 LKR
5 EGP29,66565 LKR
10 EGP59,33130 LKR
20 EGP118,66260 LKR
50 EGP296,65650 LKR
100 EGP593,31300 LKR
250 EGP1 483,28250 LKR
500 EGP2 966,56500 LKR
1000 EGP5 933,13000 LKR
2000 EGP11 866,26000 LKR
5000 EGP29 665,65000 LKR
10000 EGP59 331,30000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Египетский фунт
1 LKR0,16855 EGP
5 LKR0,84273 EGP
10 LKR1,68545 EGP
20 LKR3,37090 EGP
50 LKR8,42725 EGP
100 LKR16,85450 EGP
250 LKR42,13625 EGP
500 LKR84,27250 EGP
1000 LKR168,54500 EGP
2000 LKR337,09000 EGP
5000 LKR842,72500 EGP
10000 LKR1 685,45000 EGP