روبية موريشية إلى ليو روماني

تحويل MUR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
104.40 ron

1.00000 MUR = 0.10440 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Romanian Leu
1 MUR0.10440 RON
5 MUR0.52199 RON
10 MUR1.04397 RON
20 MUR2.08794 RON
50 MUR5.21985 RON
100 MUR10.43970 RON
250 MUR26.09925 RON
500 MUR52.19850 RON
1000 MUR104.39700 RON
2000 MUR208.79400 RON
5000 MUR521.98500 RON
10000 MUR1043.97000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritian Rupee
1 RON9.57881 MUR
5 RON47.89405 MUR
10 RON95.78810 MUR
20 RON191.57620 MUR
50 RON478.94050 MUR
100 RON957.88100 MUR
250 RON2394.70250 MUR
500 RON4789.40500 MUR
1000 RON9578.81000 MUR
2000 RON19157.62000 MUR
5000 RON47894.05000 MUR
10000 RON95788.10000 MUR