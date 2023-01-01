100 ليو روماني إلى روبية موريشية

تحويل RON إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
٩٥٢٫٢٦ mur

1.00000 RON = 9.52256 MUR

Mid-market exchange rate at 15:10
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93171.36761.539170.8074941.350150.898283.2086
1EUR1.073311.467851.651990.86671.449120.9641589.3078
1CAD0.7312080.68127111.125450.5904460.987240.65677160.8428
1AUD0.64970.6053290.8885310.5246290.8771920.58356154.0606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritian Rupee
1 RON9.52256 MUR
5 RON47.61280 MUR
10 RON95.22560 MUR
20 RON190.45120 MUR
50 RON476.12800 MUR
100 RON952.25600 MUR
250 RON2380.64000 MUR
500 RON4761.28000 MUR
1000 RON9522.56000 MUR
2000 RON19045.12000 MUR
5000 RON47612.80000 MUR
10000 RON95225.60000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Romanian Leu
1 MUR0.10501 RON
5 MUR0.52507 RON
10 MUR1.05014 RON
20 MUR2.10028 RON
50 MUR5.25070 RON
100 MUR10.50140 RON
250 MUR26.25350 RON
500 MUR52.50700 RON
1000 MUR105.01400 RON
2000 MUR210.02800 RON
5000 MUR525.07000 RON
10000 MUR1050.14000 RON