50 ليو روماني إلى روبية موريشية

تحويل RON إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 ron
476.07 mur

1.00000 RON = 9.52134 MUR

Mid-market exchange rate at 15:11
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93181.3681.539410.8077221.35030.898383.2105
1EUR1.073211.468141.652090.86691.449140.9640589.3015
1CAD0.7309940.68113511.12530.590440.9870610.65665260.8264
1AUD0.64960.6052930.88865310.5246960.8771550.58353654.0535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritian Rupee
1 RON9.52134 MUR
5 RON47.60670 MUR
10 RON95.21340 MUR
20 RON190.42680 MUR
50 RON476.06700 MUR
100 RON952.13400 MUR
250 RON2380.33500 MUR
500 RON4760.67000 MUR
1000 RON9521.34000 MUR
2000 RON19042.68000 MUR
5000 RON47606.70000 MUR
10000 RON95213.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Romanian Leu
1 MUR0.10503 RON
5 MUR0.52514 RON
10 MUR1.05027 RON
20 MUR2.10054 RON
50 MUR5.25135 RON
100 MUR10.50270 RON
250 MUR26.25675 RON
500 MUR52.51350 RON
1000 MUR105.02700 RON
2000 MUR210.05400 RON
5000 MUR525.13500 RON
10000 MUR1050.27000 RON