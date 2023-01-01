روبية موريشية إلى روبية إندونيسية
تحويل MUR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية إندونيسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الإندونيسية
|1 MUR
|344.34500 IDR
|5 MUR
|1721.72500 IDR
|10 MUR
|3443.45000 IDR
|20 MUR
|6886.90000 IDR
|50 MUR
|17217.25000 IDR
|100 MUR
|34434.50000 IDR
|250 MUR
|86086.25000 IDR
|500 MUR
|172172.50000 IDR
|1000 MUR
|344345.00000 IDR
|2000 MUR
|688690.00000 IDR
|5000 MUR
|1721725.00000 IDR
|10000 MUR
|3443450.00000 IDR