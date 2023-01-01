باتاكا ماكاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MOP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
473.32 ils

1.00000 MOP = 0.47332 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:40 UTC
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MOP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0659588.60921.436951.661910.9641518.3693
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916671.1119921.1851
1USD0.938150.813438183.1271.348051.559090.904517.2328
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875550.01088090.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Israeli New Sheqel
1 MOP0.47332 ILS
5 MOP2.36661 ILS
10 MOP4.73323 ILS
20 MOP9.46646 ILS
50 MOP23.66615 ILS
100 MOP47.33230 ILS
250 MOP118.33075 ILS
500 MOP236.66150 ILS
1000 MOP473.32300 ILS
2000 MOP946.64600 ILS
5000 MOP2366.61500 ILS
10000 MOP4733.23000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Macanese Pataca
1 ILS2.11272 MOP
5 ILS10.56360 MOP
10 ILS21.12720 MOP
20 ILS42.25440 MOP
50 ILS105.63600 MOP
100 ILS211.27200 MOP
250 ILS528.18000 MOP
500 ILS1056.36000 MOP
1000 ILS2112.72000 MOP
2000 ILS4225.44000 MOP
5000 ILS10563.60000 MOP
10000 ILS21127.20000 MOP