Makau patacasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MOP → ILS çevirin

1.000 mop
450,49 ils

1.00000 MOP = 0.45049 ILS

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8560751.0743589.20581.454511.652080.94810518.3571
1 GBP1.1681211.25495104.2011.699011.92981.107521.443
1 USD0.93080.796844183.03231.353851.537750.8825517.0867
1 INR0.011210.00959680.012043510.01630510.01851990.0106290.205784

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Makau patacasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Yeni İsrail Şekeli
1 MOP0.45049 ILS
5 MOP2.25243 ILS
10 MOP4.50485 ILS
20 MOP9.00970 ILS
50 MOP22.52425 ILS
100 MOP45.04850 ILS
250 MOP112.62125 ILS
500 MOP225.24250 ILS
1000 MOP450.48500 ILS
2000 MOP900.97000 ILS
5000 MOP2252.42500 ILS
10000 MOP4504.85000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makau Patakası
1 ILS2.21983 MOP
5 ILS11.09915 MOP
10 ILS22.19830 MOP
20 ILS44.39660 MOP
50 ILS110.99150 MOP
100 ILS221.98300 MOP
250 ILS554.95750 MOP
500 ILS1109.91500 MOP
1000 ILS2219.83000 MOP
2000 ILS4439.66000 MOP
5000 ILS11099.15000 MOP
10000 ILS22198.30000 MOP