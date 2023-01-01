أرياري مدغشقري إلى ريال عماني

تحويل MGA إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٠٫٠٨٥ omr

1.00000 MGA = 0.00008 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:43 UTC
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MGA إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.61421.437691.661890.9643518.3683
1GBP1.1531411.22935102.1841.657841.916371.1120321.181
1USD0.9380.813438183.121.348551.558850.9045517.2294
1INR0.01128490.009786310.012030810.01622410.01875420.01088250.207283

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الريال العماني
1 MGA0.00008 OMR
5 MGA0.00042 OMR
10 MGA0.00085 OMR
20 MGA0.00170 OMR
50 MGA0.00425 OMR
100 MGA0.00850 OMR
250 MGA0.02124 OMR
500 MGA0.04249 OMR
1000 MGA0.08497 OMR
2000 MGA0.16994 OMR
5000 MGA0.42485 OMR
10000 MGA0.84970 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / أرياري مدغشقر
1 OMR11768.80000 MGA
5 OMR58844.00000 MGA
10 OMR117688.00000 MGA
20 OMR235376.00000 MGA
50 OMR588440.00000 MGA
100 OMR1176880.00000 MGA
250 OMR2942200.00000 MGA
500 OMR5884400.00000 MGA
1000 OMR11768800.00000 MGA
2000 OMR23537600.00000 MGA
5000 OMR58844000.00000 MGA
10000 OMR117688000.00000 MGA