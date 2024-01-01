2,000 ريال عماني إلى أرياري مدغشقري

تحويل OMR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

2,000 omr
23,720,400 mga

ر.ع.1.000 OMR = Ar11,860 MGA

Mid-market exchange rate at 12:56
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OMR إلى MGA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.251.511.6510.94721.485
1 GBP1.1811.312110.081.7821.9491.11825.363
1 USD0.90.762183.8991.3581.4850.85219.331
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / أرياري مدغشقر
1 OMR١١٬٨٦٠٫٢٠٠٠٠ MGA
5 OMR٥٩٬٣٠١٫٠٠٠٠٠ MGA
10 OMR١١٨٬٦٠٢٫٠٠٠٠٠ MGA
20 OMR٢٣٧٬٢٠٤٫٠٠٠٠٠ MGA
50 OMR٥٩٣٬٠١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
100 OMR١٬١٨٦٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ MGA
250 OMR٢٬٩٦٥٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ MGA
500 OMR٥٬٩٣٠٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 OMR١١٬٨٦٠٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 OMR٢٣٬٧٢٠٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 OMR٥٩٬٣٠١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 OMR١١٨٬٦٠٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الريال العماني
1 MGA٠٫٠٠٠٠٨ OMR
5 MGA٠٫٠٠٠٤٢ OMR
10 MGA٠٫٠٠٠٨٤ OMR
20 MGA٠٫٠٠١٦٩ OMR
50 MGA٠٫٠٠٤٢٢ OMR
100 MGA٠٫٠٠٨٤٣ OMR
250 MGA٠٫٠٢١٠٨ OMR
500 MGA٠٫٠٤٢١٦ OMR
1000 MGA٠٫٠٨٤٣٢ OMR
2000 MGA٠٫١٦٨٦٣ OMR
5000 MGA٠٫٤٢١٥٨ OMR
10000 MGA٠٫٨٤٣١٦ OMR