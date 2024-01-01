Madagaskar ariarisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MGA → OMR çevirin

1.000 mga
0,085 omr

1.00000 MGA = 0.00008 OMR

12:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0737589.16561.453911.652050.9480718.3385
1 GBP1.1689311.25515104.2291.699541.931151.1082321.4366
1 USD0.931350.796718183.04131.354051.538580.8829517.0789
1 INR0.01121510.009594230.012042210.01630570.01852790.01063270.205668

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Madagaskar ariarisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Umman Riyali
1 MGA0.00008 OMR
5 MGA0.00042 OMR
10 MGA0.00085 OMR
20 MGA0.00170 OMR
50 MGA0.00425 OMR
100 MGA0.00849 OMR
250 MGA0.02123 OMR
500 MGA0.04245 OMR
1000 MGA0.08490 OMR
2000 MGA0.16980 OMR
5000 MGA0.42451 OMR
10000 MGA0.84901 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 OMR11778.40000 MGA
5 OMR58892.00000 MGA
10 OMR117784.00000 MGA
20 OMR235568.00000 MGA
50 OMR588920.00000 MGA
100 OMR1177840.00000 MGA
250 OMR2944600.00000 MGA
500 OMR5889200.00000 MGA
1000 OMR11778400.00000 MGA
2000 OMR23556800.00000 MGA
5000 OMR58892000.00000 MGA
10000 OMR117784000.00000 MGA