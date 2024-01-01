100 Madagaskar ariarisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile MGA → OMR çevirin

100 mga
0,008 omr

1,000Ar MGA = 0,00008484ر.ع. OMR

18:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-1.62%-2.68%
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1 MGA → OMR istatistikleri

MGA → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. MGA → OMR kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

MGA → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. MGA → OMR kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2751,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44319,7161,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1621,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70323,2721,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Umman Riyali
1 MGA0,00008 OMR
5 MGA0,00042 OMR
10 MGA0,00085 OMR
20 MGA0,00170 OMR
50 MGA0,00424 OMR
100 MGA0,00848 OMR
250 MGA0,02121 OMR
500 MGA0,04242 OMR
1000 MGA0,08484 OMR
2000 MGA0,16968 OMR
5000 MGA0,42419 OMR
10000 MGA0,84838 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 OMR11.787,20000 MGA
5 OMR58.936,00000 MGA
10 OMR117.872,00000 MGA
20 OMR235.744,00000 MGA
50 OMR589.360,00000 MGA
100 OMR1.178.720,00000 MGA
250 OMR2.946.800,00000 MGA
500 OMR5.893.600,00000 MGA
1000 OMR11.787.200,00000 MGA
2000 OMR23.574.400,00000 MGA
5000 OMR58.936.000,00000 MGA
10000 OMR117.872.000,00000 MGA