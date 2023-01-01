كيب لاوي إلى ريال عماني

تحويل LAK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٠١٩ omr

1.00000 LAK = 0.00002 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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LAK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.43661.661240.9639518.3224
1GBP1.1527411.2295102.1961.656011.914961.1111821.1207
1USD0.937550.813339183.121.34691.557510.9036517.1783
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620430.01873810.01087160.206669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

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LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال العماني
1 LAK0.00002 OMR
5 LAK0.00010 OMR
10 LAK0.00019 OMR
20 LAK0.00039 OMR
50 LAK0.00097 OMR
100 LAK0.00193 OMR
250 LAK0.00483 OMR
500 LAK0.00966 OMR
1000 LAK0.01931 OMR
2000 LAK0.03862 OMR
5000 LAK0.09655 OMR
10000 LAK0.19310 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / كيب لاوسي
1 OMR51785.40000 LAK
5 OMR258927.00000 LAK
10 OMR517854.00000 LAK
20 OMR1035708.00000 LAK
50 OMR2589270.00000 LAK
100 OMR5178540.00000 LAK
250 OMR12946350.00000 LAK
500 OMR25892700.00000 LAK
1000 OMR51785400.00000 LAK
2000 OMR103570800.00000 LAK
5000 OMR258927000.00000 LAK
10000 OMR517854000.00000 LAK