1 ريال عماني إلى كيب لاوي

تحويل OMR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
57,448 lak

ر.ع.1.000 OMR = ₭57,450 LAK

Mid-market exchange rate at 12:47
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OMR إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2351.5091.6510.94721.512
1 GBP1.18111.312110.0651.7821.9491.11825.395
1 USD0.90.762183.9011.3581.4860.85219.358
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / كيب لاوسي
1 OMR٥٧٬٤٤٨٫٠٠٠٠٠ LAK
5 OMR٢٨٧٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10 OMR٥٧٤٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ LAK
20 OMR١٬١٤٨٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ LAK
50 OMR٢٬٨٧٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100 OMR٥٬٧٤٤٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 OMR١٤٬٣٦٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
500 OMR٢٨٬٧٢٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 OMR٥٧٬٤٤٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 OMR١١٤٬٨٩٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 OMR٢٨٧٬٢٤٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 OMR٥٧٤٬٤٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال العماني
1 LAK٠٫٠٠٠٠٢ OMR
5 LAK٠٫٠٠٠٠٩ OMR
10 LAK٠٫٠٠٠١٧ OMR
20 LAK٠٫٠٠٠٣٥ OMR
50 LAK٠٫٠٠٠٨٧ OMR
100 LAK٠٫٠٠١٧٤ OMR
250 LAK٠٫٠٠٤٣٥ OMR
500 LAK٠٫٠٠٨٧٠ OMR
1000 LAK٠٫٠١٧٤١ OMR
2000 LAK٠٫٠٣٤٨١ OMR
5000 LAK٠٫٠٨٧٠٤ OMR
10000 LAK٠٫١٧٤٠٧ OMR