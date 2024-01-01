Laos kipinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile LAK → OMR çevirin

1.000 lak
0,018 omr

1.00000 LAK = 0.00002 OMR

10:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545851.0732589.12561.452911.651790.94809518.3175
1 GBP1.1701611.25585104.2891.700111.932821.1094221.434
1 USD0.931750.796273183.04271.353751.539050.8833517.0673
1 INR0.01122010.009588720.01204210.01630190.01853330.01063730.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Umman Riyali
1 LAK0.00002 OMR
5 LAK0.00009 OMR
10 LAK0.00018 OMR
20 LAK0.00037 OMR
50 LAK0.00092 OMR
100 LAK0.00185 OMR
250 LAK0.00461 OMR
500 LAK0.00923 OMR
1000 LAK0.01846 OMR
2000 LAK0.03691 OMR
5000 LAK0.09228 OMR
10000 LAK0.18456 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Laos Kipi
1 OMR54182.20000 LAK
5 OMR270911.00000 LAK
10 OMR541822.00000 LAK
20 OMR1083644.00000 LAK
50 OMR2709110.00000 LAK
100 OMR5418220.00000 LAK
250 OMR13545550.00000 LAK
500 OMR27091100.00000 LAK
1000 OMR54182200.00000 LAK
2000 OMR108364400.00000 LAK
5000 OMR270911000.00000 LAK
10000 OMR541822000.00000 LAK