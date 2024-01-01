2.000 Laos kipinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile LAK → OMR çevirin

1,000₭ LAK = 0,00001754ر.ع. OMR

03:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 LAK → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.11%0.83%
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1 LAK → OMR istatistikleri

LAK → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LAK → OMR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

LAK → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LAK → OMR kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40818,12984,4311,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,10888,991,415
1 GBP1,2631,19911,9511,77922,905106,6741,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73854,6650,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Umman Riyali
1 LAK0,00002 OMR
5 LAK0,00009 OMR
10 LAK0,00018 OMR
20 LAK0,00035 OMR
50 LAK0,00088 OMR
100 LAK0,00175 OMR
250 LAK0,00438 OMR
500 LAK0,00877 OMR
1000 LAK0,01754 OMR
2000 LAK0,03507 OMR
5000 LAK0,08768 OMR
10000 LAK0,17535 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Laos Kipi
1 OMR57.028,80000 LAK
5 OMR285.144,00000 LAK
10 OMR570.288,00000 LAK
20 OMR1.140.576,00000 LAK
50 OMR2.851.440,00000 LAK
100 OMR5.702.880,00000 LAK
250 OMR14.257.200,00000 LAK
500 OMR28.514.400,00000 LAK
1000 OMR57.028.800,00000 LAK
2000 OMR114.057.600,00000 LAK
5000 OMR285.144.000,00000 LAK
10000 OMR570.288.000,00000 LAK