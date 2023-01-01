老撾基普兌阿曼里亞爾匯率

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1EUR10.865751.0512587.55071.435011.670110.947618.9653
1GBP1.1550711.2143101.131.657581.929141.0945421.9068
1USD0.951250.82352183.28251.365051.588690.901418.0407
1INR0.01142190.009888270.012007310.01639060.01907590.01082340.216621

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比較匯率

如何將老撾基普兌換成to Omani rials

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇LAK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇OMR你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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老撾基普熱門貨幣組合

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plane
老撾基普阿曼里亞爾兌換率
1 LAK0.00002 OMR
5 LAK0.00009 OMR
10 LAK0.00019 OMR
20 LAK0.00037 OMR
50 LAK0.00093 OMR
100 LAK0.00186 OMR
250 LAK0.00466 OMR
500 LAK0.00932 OMR
1000 LAK0.01863 OMR
2000 LAK0.03726 OMR
5000 LAK0.09316 OMR
10000 LAK0.18631 OMR
阿曼里亞爾老撾基普兌換率
1 OMR53672.70000 LAK
5 OMR268363.50000 LAK
10 OMR536727.00000 LAK
20 OMR1073454.00000 LAK
50 OMR2683635.00000 LAK
100 OMR5367270.00000 LAK
250 OMR13418175.00000 LAK
500 OMR26836350.00000 LAK
1000 OMR53672700.00000 LAK
2000 OMR107345400.00000 LAK
5000 OMR268363500.00000 LAK
10000 OMR536727000.00000 LAK