2,000 وون كوري جنوبي إلى فرنك رواندي

حوّل KRW إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 1.066 RWF

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى RWF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى RWF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى RWF اليوم

KRWRWF
1000 KRW1,066 RWF
2000 KRW2,132 RWF
5000 KRW5,329 RWF
10000 KRW10,658 RWF
20000 KRW21,316 RWF
30000 KRW31,974 RWF
40000 KRW42,632 RWF
50000 KRW53,290 RWF
60000 KRW63,948 RWF
45000000 KRW47,961,000 RWF
75000000 KRW79,935,000 RWF
78000000 KRW83,132,400 RWF
100000000 KRW106,580,000 RWF
330000000 KRW351,714,000 RWF
500000000 KRW532,900,000 RWF
1800000000 KRW1,918,440,000 RWF
1900000000 KRW2,025,020,000 RWF
10000000000 KRW10,658,000,000 RWF
15200000000 KRW16,200,160,000 RWF
36100000000 KRW38,475,380,000 RWF
45600000000 KRW48,600,480,000 RWF
RWFKRW
1 RWF1 KRW
5 RWF5 KRW
10 RWF9 KRW
20 RWF19 KRW
50 RWF47 KRW
100 RWF94 KRW
250 RWF235 KRW
500 RWF469 KRW
1000 RWF938 KRW
2000 RWF1,877 KRW
5000 RWF4,691 KRW
10000 RWF9,383 KRW

الأسئلة الشائعة