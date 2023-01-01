20 ريال كمبودي إلى دولار جامايكي

تحويل KHR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ khr
٠٫٧٥ jmd

1.00000 KHR = 0.03741 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37131.582530.9457.3173523.271683.160.822301
1CAD0.72923511.154040.689165.3360716.971360.64320.599651
1AUD0.63190.86652410.5971744.6238314.705352.54880.519612
1EUR1.058151.451041.6745517.7428524.62687.99580.8701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار جامايكي
1 KHR0.03741 JMD
5 KHR0.18706 JMD
10 KHR0.37412 JMD
20 KHR0.74825 JMD
50 KHR1.87062 JMD
100 KHR3.74123 JMD
250 KHR9.35308 JMD
500 KHR18.70615 JMD
1000 KHR37.41230 JMD
2000 KHR74.82460 JMD
5000 KHR187.06150 JMD
10000 KHR374.12300 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / ريال كمبوديا
1 JMD26.72920 KHR
5 JMD133.64600 KHR
10 JMD267.29200 KHR
20 JMD534.58400 KHR
50 JMD1336.46000 KHR
100 JMD2672.92000 KHR
250 JMD6682.30000 KHR
500 JMD13364.60000 KHR
1000 JMD26729.20000 KHR
2000 JMD53458.40000 KHR
5000 JMD133646.00000 KHR
10000 JMD267292.00000 KHR