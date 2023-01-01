الدولار الغياني إلى روبية سريلانكي

تحويل GYD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٬٥٤٧٫٣٥ lkr

1.00000 GYD = 1.54735 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GYD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064388.4831.436591.662190.9635518.2816
1GBP1.1528711.22715102.0221.656411.916521.1108521.0789
1USD0.939550.814896183.13731.34981.561770.905417.1771
1INR0.01130160.009801810.012028310.01623580.01878540.01089040.206611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / روبية سريلانكية
1 GYD1.54735 LKR
5 GYD7.73675 LKR
10 GYD15.47350 LKR
20 GYD30.94700 LKR
50 GYD77.36750 LKR
100 GYD154.73500 LKR
250 GYD386.83750 LKR
500 GYD773.67500 LKR
1000 GYD1547.35000 LKR
2000 GYD3094.70000 LKR
5000 GYD7736.75000 LKR
10000 GYD15473.50000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار غياني
1 LKR0.64626 GYD
5 LKR3.23133 GYD
10 LKR6.46265 GYD
20 LKR12.92530 GYD
50 LKR32.31325 GYD
100 LKR64.62650 GYD
250 LKR161.56625 GYD
500 LKR323.13250 GYD
1000 LKR646.26500 GYD
2000 LKR1292.53000 GYD
5000 LKR3231.32500 GYD
10000 LKR6462.65000 GYD