Guyana dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GYD → LKR çevirin

1.000 gyd
1.494,60 lkr

1.00000 GYD = 1.49460 LKR

04:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537551.0725589.03921.452821.654150.9496918.3332
1 GBP1.171311.25625104.2891.701651.937461.1123721.4732
1 USD0.932350.79602183.01641.354551.542260.8854517.0931
1 INR0.0112310.009588710.012045810.01631670.01857770.0106660.2059

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Guyana dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Sri Lanka Rupisi
1 GYD1.49460 LKR
5 GYD7.47300 LKR
10 GYD14.94600 LKR
20 GYD29.89200 LKR
50 GYD74.73000 LKR
100 GYD149.46000 LKR
250 GYD373.65000 LKR
500 GYD747.30000 LKR
1000 GYD1494.60000 LKR
2000 GYD2989.20000 LKR
5000 GYD7473.00000 LKR
10000 GYD14946.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guyana Doları
1 LKR0.66907 GYD
5 LKR3.34537 GYD
10 LKR6.69075 GYD
20 LKR13.38150 GYD
50 LKR33.45375 GYD
100 LKR66.90750 GYD
250 LKR167.26875 GYD
500 LKR334.53750 GYD
1000 LKR669.07500 GYD
2000 LKR1338.15000 GYD
5000 LKR3345.37500 GYD
10000 LKR6690.75000 GYD