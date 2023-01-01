جنيه جبل طارق إلى ريال عماني

تحويل GIP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
475.124 omr

1.00000 GIP = 0.47512 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:13 UTC
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GIP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0633588.36711.436531.661610.9631518.2371
1GBP1.1531411.22625101.9051.65661.916171.1106421.0309
1USD0.940450.815494183.10261.350951.562620.905717.1506
1INR0.01131640.00981310.012033310.01625640.01880350.01089860.206379

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال العماني
1 GIP0.47512 OMR
5 GIP2.37562 OMR
10 GIP4.75124 OMR
20 GIP9.50248 OMR
50 GIP23.75620 OMR
100 GIP47.51240 OMR
250 GIP118.78100 OMR
500 GIP237.56200 OMR
1000 GIP475.12400 OMR
2000 GIP950.24800 OMR
5000 GIP2375.62000 OMR
10000 GIP4751.24000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جبل طارق
1 OMR2.10471 GIP
5 OMR10.52355 GIP
10 OMR21.04710 GIP
20 OMR42.09420 GIP
50 OMR105.23550 GIP
100 OMR210.47100 GIP
250 OMR526.17750 GIP
500 OMR1052.35500 GIP
1000 OMR2104.71000 GIP
2000 OMR4209.42000 GIP
5000 OMR10523.55000 GIP
10000 OMR21047.10000 GIP