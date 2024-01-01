Cebelitarık lirasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile GIP → OMR çevirin

1.000 gip
483,765 omr

1.00000 GIP = 0.48377 OMR

03:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535851.0725589.02171.452721.654020.94975518.3362
1 GBP1.1715311.25655104.2941.701931.937771.1126721.4819
1 USD0.932350.795831831.354451.542140.8855517.0959
1 INR0.01123320.009588310.012048210.01631870.018580.01066930.205975

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Cebelitarık lirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Umman Riyali
1 GIP0.48377 OMR
5 GIP2.41883 OMR
10 GIP4.83765 OMR
20 GIP9.67530 OMR
50 GIP24.18825 OMR
100 GIP48.37650 OMR
250 GIP120.94125 OMR
500 GIP241.88250 OMR
1000 GIP483.76500 OMR
2000 GIP967.53000 OMR
5000 GIP2418.82500 OMR
10000 GIP4837.65000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cebelitarık Lirası
1 OMR2.06712 GIP
5 OMR10.33560 GIP
10 OMR20.67120 GIP
20 OMR41.34240 GIP
50 OMR103.35600 GIP
100 OMR206.71200 GIP
250 OMR516.78000 GIP
500 OMR1033.56000 GIP
1000 OMR2067.12000 GIP
2000 OMR4134.24000 GIP
5000 OMR10335.60000 GIP
10000 OMR20671.20000 GIP