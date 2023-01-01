50 Yemen riyalinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile OMR → GIP çevirin

50 omr
106.06 gip

1.00000 OMR = 2.12117 GIP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → GIP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 GIP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Cebelitarık Lirası
1 OMR2.12117 GIP
5 OMR10.60585 GIP
10 OMR21.21170 GIP
20 OMR42.42340 GIP
50 OMR106.05850 GIP
100 OMR212.11700 GIP
250 OMR530.29250 GIP
500 OMR1060.58500 GIP
1000 OMR2121.17000 GIP
2000 OMR4242.34000 GIP
5000 OMR10605.85000 GIP
10000 OMR21211.70000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Umman Riyali
1 GIP0.47144 OMR
5 GIP2.35719 OMR
10 GIP4.71439 OMR
20 GIP9.42878 OMR
50 GIP23.57195 OMR
100 GIP47.14390 OMR
250 GIP117.85975 OMR
500 GIP235.71950 OMR
1000 GIP471.43900 OMR
2000 GIP942.87800 OMR
5000 GIP2357.19500 OMR
10000 GIP4714.39000 OMR