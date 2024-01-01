1 ريال عماني إلى جنيه جبل طارق

تحويل OMR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
1.98 gip

ر.ع.1.000 OMR = £1.980 GIP

Mid-market exchange rate at 12:06
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OMR إلى GIP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.3061.5111.6520.94821.539
1 GBP1.1811.312110.0761.7821.9491.11825.41
1 USD0.8990.762183.8971.3581.4850.85219.367
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جبل طارق
1 OMR١٫٩٧٩٧٥ GIP
5 OMR٩٫٨٩٨٧٥ GIP
10 OMR١٩٫٧٩٧٥٠ GIP
20 OMR٣٩٫٥٩٥٠٠ GIP
50 OMR٩٨٫٩٨٧٥٠ GIP
100 OMR١٩٧٫٩٧٥٠٠ GIP
250 OMR٤٩٤٫٩٣٧٥٠ GIP
500 OMR٩٨٩٫٨٧٥٠٠ GIP
1000 OMR١٬٩٧٩٫٧٥٠٠٠ GIP
2000 OMR٣٬٩٥٩٫٥٠٠٠٠ GIP
5000 OMR٩٬٨٩٨٫٧٥٠٠٠ GIP
10000 OMR١٩٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال العماني
1 GIP٠٫٥٠٥١١ OMR
5 GIP٢٫٥٢٥٥٧ OMR
10 GIP٥٫٠٥١١٣ OMR
20 GIP١٠٫١٠٢٢٦ OMR
50 GIP٢٥٫٢٥٥٦٥ OMR
100 GIP٥٠٫٥١١٣٠ OMR
250 GIP١٢٦٫٢٧٨٢٥ OMR
500 GIP٢٥٢٫٥٥٦٥٠ OMR
1000 GIP٥٠٥٫١١٣٠٠ OMR
2000 GIP١٬٠١٠٫٢٢٦٠٠ OMR
5000 GIP٢٬٥٢٥٫٥٦٥٠٠ OMR
10000 GIP٥٬٠٥١٫١٣٠٠٠ OMR