5000 جنيه جبل طارق إلى ريال عماني

تحويل GIP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 gip
2,440.355 omr

1.00000 GIP = 0.48807 OMR

Mid-market exchange rate at 22:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540451.082989.75691.461431.650010.9532218.5285
1 GBP1.170911.26775105.0781.710891.931661.1161221.6913
1 USD0.923450.788799182.88571.349551.523690.8800517.1101
1 INR0.01114120.009516710.012064810.01628210.01838310.01061760.20643

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الريال العماني
1 GIP0.48807 OMR
5 GIP2.44035 OMR
10 GIP4.88071 OMR
20 GIP9.76142 OMR
50 GIP24.40355 OMR
100 GIP48.80710 OMR
250 GIP122.01775 OMR
500 GIP244.03550 OMR
1000 GIP488.07100 OMR
2000 GIP976.14200 OMR
5000 GIP2440.35500 OMR
10000 GIP4880.71000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جبل طارق
1 OMR2.04888 GIP
5 OMR10.24440 GIP
10 OMR20.48880 GIP
20 OMR40.97760 GIP
50 OMR102.44400 GIP
100 OMR204.88800 GIP
250 OMR512.22000 GIP
500 OMR1024.44000 GIP
1000 OMR2048.88000 GIP
2000 OMR4097.76000 GIP
5000 OMR10244.40000 GIP
10000 OMR20488.80000 GIP