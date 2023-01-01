بير إثيوبي إلى جنيه مصري

تحويل ETB إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
558.73 egp

1.00000 ETB = 0.55873 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065988.49561.439391.664170.9643518.2114
1GBP1.1534711.2294102.071.660181.919441.1123521.0049
1USD0.93820.813405183.02431.35041.561280.904717.0855
1INR0.01130.009797190.012044710.01626510.01880510.01089680.205789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه مصري
1 ETB0.55873 EGP
5 ETB2.79365 EGP
10 ETB5.58729 EGP
20 ETB11.17458 EGP
50 ETB27.93645 EGP
100 ETB55.87290 EGP
250 ETB139.68225 EGP
500 ETB279.36450 EGP
1000 ETB558.72900 EGP
2000 ETB1117.45800 EGP
5000 ETB2793.64500 EGP
10000 ETB5587.29000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / البر الإثيوبي
1 EGP1.78978 ETB
5 EGP8.94890 ETB
10 EGP17.89780 ETB
20 EGP35.79560 ETB
50 EGP89.48900 ETB
100 EGP178.97800 ETB
250 EGP447.44500 ETB
500 EGP894.89000 ETB
1000 EGP1789.78000 ETB
2000 EGP3579.56000 ETB
5000 EGP8948.90000 ETB
10000 EGP17897.80000 ETB