Etiyopya birrinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ETB → EGP çevirin

1.000 etb
545,97 egp

1.00000 ETB = 0.54597 EGP

02:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.0861.453521.655220.9499718.3426
1 GBP1.1709811.25615104.3161.702021.93821.112421.4785
1 USD0.93220.796083183.04451.354951.542970.8855517.0987
1 INR0.01122510.009586230.012041710.0163160.01858010.01066360.205898

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Etiyopya birrinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Mısır Lirası
1 ETB0.54597 EGP
5 ETB2.72985 EGP
10 ETB5.45970 EGP
20 ETB10.91940 EGP
50 ETB27.29850 EGP
100 ETB54.59700 EGP
250 ETB136.49250 EGP
500 ETB272.98500 EGP
1000 ETB545.97000 EGP
2000 ETB1091.94000 EGP
5000 ETB2729.85000 EGP
10000 ETB5459.70000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Etiyopya Birri
1 EGP1.83160 ETB
5 EGP9.15800 ETB
10 EGP18.31600 ETB
20 EGP36.63200 ETB
50 EGP91.58000 ETB
100 EGP183.16000 ETB
250 EGP457.90000 ETB
500 EGP915.80000 ETB
1000 EGP1831.60000 ETB
2000 EGP3663.20000 ETB
5000 EGP9158.00000 ETB
10000 EGP18316.00000 ETB