10 bin Etiyopya birrinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ETB → EGP çevirin

1,000Br ETB = 0,4045E£ EGP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 ETB → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,41790,4553
Düşük0,40030,4003
Ortalama0,40630,4173
Değişim-1.51%-9.59%
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1 ETB → EGP istatistikleri

ETB → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4179, en düşük 0,4003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4063 oldu. ETB → EGP kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

ETB → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4553, en düşük 0,4003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4173 oldu. ETB → EGP kurundaki değişiklik -9.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Mısır Lirası
1 ETB0,40454 EGP
5 ETB2,02269 EGP
10 ETB4,04539 EGP
20 ETB8,09078 EGP
50 ETB20,22695 EGP
100 ETB40,45390 EGP
250 ETB101,13475 EGP
500 ETB202,26950 EGP
1000 ETB404,53900 EGP
2000 ETB809,07800 EGP
5000 ETB2.022,69500 EGP
10000 ETB4.045,39000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Etiyopya Birri
1 EGP2,47195 ETB
5 EGP12,35975 ETB
10 EGP24,71950 ETB
20 EGP49,43900 ETB
50 EGP123,59750 ETB
100 EGP247,19500 ETB
250 EGP617,98750 ETB
500 EGP1.235,97500 ETB
1000 EGP2.471,95000 ETB
2000 EGP4.943,90000 ETB
5000 EGP12.359,75000 ETB
10000 EGP24.719,50000 ETB