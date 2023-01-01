جنيه مصري إلى روبية موريشية

تحويل EGP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٤٤٣٫٨٢ mur

1.00000 EGP = 1.44382 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Mauritian Rupee
1 EGP1.44382 MUR
5 EGP7.21910 MUR
10 EGP14.43820 MUR
20 EGP28.87640 MUR
50 EGP72.19100 MUR
100 EGP144.38200 MUR
250 EGP360.95500 MUR
500 EGP721.91000 MUR
1000 EGP1443.82000 MUR
2000 EGP2887.64000 MUR
5000 EGP7219.10000 MUR
10000 EGP14438.20000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه مصري
1 MUR0.69261 EGP
5 MUR3.46305 EGP
10 MUR6.92609 EGP
20 MUR13.85218 EGP
50 MUR34.63045 EGP
100 MUR69.26090 EGP
250 MUR173.15225 EGP
500 MUR346.30450 EGP
1000 MUR692.60900 EGP
2000 MUR1385.21800 EGP
5000 MUR3463.04500 EGP
10000 MUR6926.09000 EGP