500 روبية موريشية إلى جنيه مصري

تحويل MUR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

500 mur
333.34 egp

1.00000 MUR = 0.66667 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه مصري
1 MUR0.66667 EGP
5 MUR3.33336 EGP
10 MUR6.66673 EGP
20 MUR13.33346 EGP
50 MUR33.33365 EGP
100 MUR66.66730 EGP
250 MUR166.66825 EGP
500 MUR333.33650 EGP
1000 MUR666.67300 EGP
2000 MUR1333.34600 EGP
5000 MUR3333.36500 EGP
10000 MUR6666.73000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mauritian Rupee
1 EGP1.49999 MUR
5 EGP7.49995 MUR
10 EGP14.99990 MUR
20 EGP29.99980 MUR
50 EGP74.99950 MUR
100 EGP149.99900 MUR
250 EGP374.99750 MUR
500 EGP749.99500 MUR
1000 EGP1499.99000 MUR
2000 EGP2999.98000 MUR
5000 EGP7499.95000 MUR
10000 EGP14999.90000 MUR