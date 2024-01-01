Египетские фунты в маврикийские рупии

Сконвертируйте EGP в MUR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₨0,9416 MUR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 EGP в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,95580,9624
Низкий0,93420,9342
В среднем0,94630,9484
Изменение-0.79%-0.16%
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Соотношение 1 EGP к MUR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MUR составил 0,9558, а минимальный — 0,9342. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9463. Изменение курса EGP к MUR в процентном соотношении составило -0.79.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MUR составил 0,9624, а минимальный — 0,9342. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9484. Изменение курса EGP к MUR в процентном соотношении составило -0.16.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Маврикийская рупия
1 EGP0,94165 MUR
5 EGP4,70823 MUR
10 EGP9,41645 MUR
20 EGP18,83290 MUR
50 EGP47,08225 MUR
100 EGP94,16450 MUR
250 EGP235,41125 MUR
500 EGP470,82250 MUR
1000 EGP941,64500 MUR
2000 EGP1 883,29000 MUR
5000 EGP4 708,22500 MUR
10000 EGP9 416,45000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Египетский фунт
1 MUR1,06197 EGP
5 MUR5,30985 EGP
10 MUR10,61970 EGP
20 MUR21,23940 EGP
50 MUR53,09850 EGP
100 MUR106,19700 EGP
250 MUR265,49250 EGP
500 MUR530,98500 EGP
1000 MUR1 061,97000 EGP
2000 MUR2 123,94000 EGP
5000 MUR5 309,85000 EGP
10000 MUR10 619,70000 EGP