История обменного курса египетский фунт–маврикийские рупии

Обменный курс египетских фунта/маврикийские рупии сейчас составляет 0,942, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.264% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,946, и минимумом, равным 0,934, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.991%.