埃及鎊兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌毛里求斯盧比的匯率目前為0.968，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.062%。

在過去一星期，埃及鎊兌毛里求斯盧比的匯率波動，在22-07-2024高見0.969，並在23-07-2024低見0.961。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.349%。