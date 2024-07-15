История обменного курса маврикийская рупия–египетские фунты

Обменный курс маврикийская рупия/египетские фунты сейчас составляет 1,033, отражая изменение в размере -0.274% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.339% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/египетские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,038, и минимумом, равным 0,980, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -5.046% уменьшение стоимости.