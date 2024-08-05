毛里求斯卢比 至埃及镑 历史汇率
欢迎查看 毛里求斯卢比 至埃及镑 历史摘要。这是 毛里求斯卢比 (MUR) 至埃及镑 (EGP) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MUR 和 EGP 历史数据。
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毛里求斯卢比 至埃及镑 汇率历史
今日 毛里求斯卢比 至埃及镑 的汇率目前为 1.061，较昨日变动 -0.016%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.597%。过去一周，毛里求斯卢比 至埃及镑 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1.067 和 05-08-2024 的最低点 1.037 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.353%。
如何将毛里求斯卢比兑换成埃及磅
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输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MUR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择EGP作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
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