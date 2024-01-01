Mısır lirasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → MUR çevirin

1.000 egp
1.498,06 mur

1.00000 EGP = 1.49806 MUR

02:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8541.0725589.0711.453471.655550.94996518.3422
1 GBP1.1709611.25595104.3021.7021.938641.1123721.4786
1 USD0.932350.79621183.0461.355151.543570.8856517.1015
1 INR0.0112270.009587580.012041510.01631810.01858690.01066460.205928

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Mısır lirasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Mauritius Rupisi
1 EGP1.49806 MUR
5 EGP7.49030 MUR
10 EGP14.98060 MUR
20 EGP29.96120 MUR
50 EGP74.90300 MUR
100 EGP149.80600 MUR
250 EGP374.51500 MUR
500 EGP749.03000 MUR
1000 EGP1498.06000 MUR
2000 EGP2996.12000 MUR
5000 EGP7490.30000 MUR
10000 EGP14980.60000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Mısır Lirası
1 MUR0.66753 EGP
5 MUR3.33765 EGP
10 MUR6.67531 EGP
20 MUR13.35062 EGP
50 MUR33.37655 EGP
100 MUR66.75310 EGP
250 MUR166.88275 EGP
500 MUR333.76550 EGP
1000 MUR667.53100 EGP
2000 MUR1335.06200 EGP
5000 MUR3337.65500 EGP
10000 MUR6675.31000 EGP