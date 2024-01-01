250 Mısır lirasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → MUR çevirin

1,000E£ EGP = 0,9567₨ MUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 EGP → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,95670,9624
Düşük0,93420,9342
Ortalama0,94620,9489
Değişim0.12%0.86%
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1 EGP → MUR istatistikleri

EGP → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9567, en düşük 0,9342 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9462 oldu. EGP → MUR kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

EGP → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9624, en düşük 0,9342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9489 oldu. EGP → MUR kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Mauritius Rupisi
1 EGP0,95668 MUR
5 EGP4,78342 MUR
10 EGP9,56684 MUR
20 EGP19,13368 MUR
50 EGP47,83420 MUR
100 EGP95,66840 MUR
250 EGP239,17100 MUR
500 EGP478,34200 MUR
1000 EGP956,68400 MUR
2000 EGP1.913,36800 MUR
5000 EGP4.783,42000 MUR
10000 EGP9.566,84000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Mısır Lirası
1 MUR1,04528 EGP
5 MUR5,22640 EGP
10 MUR10,45280 EGP
20 MUR20,90560 EGP
50 MUR52,26400 EGP
100 MUR104,52800 EGP
250 MUR261,32000 EGP
500 MUR522,64000 EGP
1000 MUR1.045,28000 EGP
2000 MUR2.090,56000 EGP
5000 MUR5.226,40000 EGP
10000 MUR10.452,80000 EGP