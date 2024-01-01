10 тысяч маврикийских рупий в египетские фунты

Сконвертируйте MUR в EGP по реальному обменному курсу

10 000 mur
10 328,10 egp

₨1,000 MUR = E£1,033 EGP

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,03591,0364
Низкий0,97610,9761
В среднем1,00601,0101
Изменить3.62%1.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к EGP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к EGP составил 1,0359, а минимальный — 0,9761. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0060. Изменение курса MUR к EGP в процентном соотношении составило 3.62.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к EGP составил 1,0364, а минимальный — 0,9761. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0101. Изменение курса MUR к EGP в процентном соотношении составило 1.43.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Египетский фунт
1 MUR1,03281 EGP
5 MUR5,16405 EGP
10 MUR10,32810 EGP
20 MUR20,65620 EGP
50 MUR51,64050 EGP
100 MUR103,28100 EGP
250 MUR258,20250 EGP
500 MUR516,40500 EGP
1000 MUR1 032,81000 EGP
2000 MUR2 065,62000 EGP
5000 MUR5 164,05000 EGP
10000 MUR10 328,10000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Маврикийская рупия
1 EGP0,96824 MUR
5 EGP4,84118 MUR
10 EGP9,68235 MUR
20 EGP19,36470 MUR
50 EGP48,41175 MUR
100 EGP96,82350 MUR
250 EGP242,05875 MUR
500 EGP484,11750 MUR
1000 EGP968,23500 MUR
2000 EGP1 936,47000 MUR
5000 EGP4 841,17500 MUR
10000 EGP9 682,35000 MUR