دينار جزائري إلى روبية سريلانكي

تحويل DZD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٬٣٦٠٫٩٧ lkr

1.00000 DZD = 2.36097 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:7 UTC
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DZD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065188.46771.437991.662790.965618.1992
1GBP1.153411.2286102.0481.658731.918041.1137320.9928
1USD0.93890.813935183.06051.35011.561160.906517.0868
1INR0.01130360.00979930.012039410.01625440.01879540.01091370.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / روبية سريلانكية
1 DZD2.36097 LKR
5 DZD11.80485 LKR
10 DZD23.60970 LKR
20 DZD47.21940 LKR
50 DZD118.04850 LKR
100 DZD236.09700 LKR
250 DZD590.24250 LKR
500 DZD1180.48500 LKR
1000 DZD2360.97000 LKR
2000 DZD4721.94000 LKR
5000 DZD11804.85000 LKR
10000 DZD23609.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Algerian Dinar
1 LKR0.42356 DZD
5 LKR2.11778 DZD
10 LKR4.23556 DZD
20 LKR8.47112 DZD
50 LKR21.17780 DZD
100 LKR42.35560 DZD
250 LKR105.88900 DZD
500 LKR211.77800 DZD
1000 LKR423.55600 DZD
2000 LKR847.11200 DZD
5000 LKR2117.78000 DZD
10000 LKR4235.56000 DZD