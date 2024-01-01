Cezayir dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile DZD → LKR çevirin

1.000 dzd
2.215,65 lkr

1,000 DZD = 2,216 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cezayir dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 DZD2,21565 LKR
5 DZD11,07825 LKR
10 DZD22,15650 LKR
20 DZD44,31300 LKR
50 DZD110,78250 LKR
100 DZD221,56500 LKR
250 DZD553,91250 LKR
500 DZD1.107,82500 LKR
1000 DZD2.215,65000 LKR
2000 DZD4.431,30000 LKR
5000 DZD11.078,25000 LKR
10000 DZD22.156,50000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cezayir Dinarı
1 LKR0,45134 DZD
5 LKR2,25668 DZD
10 LKR4,51335 DZD
20 LKR9,02670 DZD
50 LKR22,56675 DZD
100 LKR45,13350 DZD
250 LKR112,83375 DZD
500 LKR225,66750 DZD
1000 LKR451,33500 DZD
2000 LKR902,67000 DZD
5000 LKR2.256,67500 DZD
10000 LKR4.513,35000 DZD