10 Sri Lanka rupisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → DZD çevirin

10 lkr
4,45 dzd

1,000Sr LKR = 0,4452دج DZD

05:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44540,4529
Düşük0,44140,4403
Ortalama0,44290,4447
Değişim0.55%-1.70%
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1 LKR → DZD istatistikleri

LKR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4454, en düşük 0,4414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4429 oldu. LKR → DZD kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

LKR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4529, en düşük 0,4403 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4447 oldu. LKR → DZD kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7171,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5551,9671,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cezayir Dinarı
1 LKR0,44523 DZD
5 LKR2,22614 DZD
10 LKR4,45228 DZD
20 LKR8,90456 DZD
50 LKR22,26140 DZD
100 LKR44,52280 DZD
250 LKR111,30700 DZD
500 LKR222,61400 DZD
1000 LKR445,22800 DZD
2000 LKR890,45600 DZD
5000 LKR2.226,14000 DZD
10000 LKR4.452,28000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 DZD2,24604 LKR
5 DZD11,23020 LKR
10 DZD22,46040 LKR
20 DZD44,92080 LKR
50 DZD112,30200 LKR
100 DZD224,60400 LKR
250 DZD561,51000 LKR
500 DZD1.123,02000 LKR
1000 DZD2.246,04000 LKR
2000 DZD4.492,08000 LKR
5000 DZD11.230,20000 LKR
10000 DZD22.460,40000 LKR