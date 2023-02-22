50 Sri Lanka rupisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → DZD çevirin

50 lkr
22,23 dzd

1,000Sr LKR = 0,4445دج DZD

05:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44540,4529
Düşük0,44140,4403
Ortalama0,44290,4447
Değişim0.38%-1.86%
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1 LKR → DZD istatistikleri

LKR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4454, en düşük 0,4414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4429 oldu. LKR → DZD kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

LKR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4529, en düşük 0,4403 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4447 oldu. LKR → DZD kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,721,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6331,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5551,9671,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cezayir Dinarı
1 LKR0,44450 DZD
5 LKR2,22251 DZD
10 LKR4,44501 DZD
20 LKR8,89002 DZD
50 LKR22,22505 DZD
100 LKR44,45010 DZD
250 LKR111,12525 DZD
500 LKR222,25050 DZD
1000 LKR444,50100 DZD
2000 LKR889,00200 DZD
5000 LKR2.222,50500 DZD
10000 LKR4.445,01000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 DZD2,24972 LKR
5 DZD11,24860 LKR
10 DZD22,49720 LKR
20 DZD44,99440 LKR
50 DZD112,48600 LKR
100 DZD224,97200 LKR
250 DZD562,43000 LKR
500 DZD1.124,86000 LKR
1000 DZD2.249,72000 LKR
2000 DZD4.499,44000 LKR
5000 DZD11.248,60000 LKR
10000 DZD22.497,20000 LKR