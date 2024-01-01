Алжирские динары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте DZD в LKR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Sr2,195 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 DZD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,20392,3080
Низкий2,19352,1935
В среднем2,19932,2332
Изменение-0.34%-1.57%
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Соотношение 1 DZD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к LKR составил 2,2039, а минимальный — 2,1935. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1993. Изменение курса DZD к LKR в процентном соотношении составило -0.34.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к LKR составил 2,3080, а минимальный — 2,1935. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2332. Изменение курса DZD к LKR в процентном соотношении составило -1.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Шри-Ланкийская рупия
1 DZD2,19454 LKR
5 DZD10,97270 LKR
10 DZD21,94540 LKR
20 DZD43,89080 LKR
50 DZD109,72700 LKR
100 DZD219,45400 LKR
250 DZD548,63500 LKR
500 DZD1 097,27000 LKR
1000 DZD2 194,54000 LKR
2000 DZD4 389,08000 LKR
5000 DZD10 972,70000 LKR
10000 DZD21 945,40000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Алжирский динар
1 LKR0,45568 DZD
5 LKR2,27839 DZD
10 LKR4,55677 DZD
20 LKR9,11354 DZD
50 LKR22,78385 DZD
100 LKR45,56770 DZD
250 LKR113,91925 DZD
500 LKR227,83850 DZD
1000 LKR455,67700 DZD
2000 LKR911,35400 DZD
5000 LKR2 278,38500 DZD
10000 LKR4 556,77000 DZD