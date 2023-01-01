دينار جزائري إلى فورنت مجري
تحويل DZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار جزائري إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for دينار جزائري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Algerian Dinar
|2000 HUF
|755.65000 DZD
|5000 HUF
|1889.12500 DZD
|10000 HUF
|3778.25000 DZD
|15000 HUF
|5667.37500 DZD
|20000 HUF
|7556.50000 DZD
|30000 HUF
|11334.75000 DZD
|40000 HUF
|15113.00000 DZD
|50000 HUF
|18891.25000 DZD
|60000 HUF
|22669.50000 DZD
|100000 HUF
|37782.50000 DZD
|150000 HUF
|56673.75000 DZD
|200000 HUF
|75565.00000 DZD