دينار جزائري إلى فورنت مجري

تحويل DZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
2647 huf

1.00000 DZD = 2.64673 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:5 UTC
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DZD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065388.49141.438161.66310.96618.2031
1GBP1.153411.2287102.0651.658751.91821.1141920.9952
1USD0.93870.813868183.06711.351.561160.906817.0873
1INR0.01130050.009797720.012038510.01625190.01879390.01091650.205705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Hungarian Forint
1 DZD2.64673 HUF
5 DZD13.23365 HUF
10 DZD26.46730 HUF
20 DZD52.93460 HUF
50 DZD132.33650 HUF
100 DZD264.67300 HUF
250 DZD661.68250 HUF
500 DZD1323.36500 HUF
1000 DZD2646.73000 HUF
2000 DZD5293.46000 HUF
5000 DZD13233.65000 HUF
10000 DZD26467.30000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Algerian Dinar
2000 HUF755.65000 DZD
5000 HUF1889.12500 DZD
10000 HUF3778.25000 DZD
15000 HUF5667.37500 DZD
20000 HUF7556.50000 DZD
30000 HUF11334.75000 DZD
40000 HUF15113.00000 DZD
50000 HUF18891.25000 DZD
60000 HUF22669.50000 DZD
100000 HUF37782.50000 DZD
150000 HUF56673.75000 DZD
200000 HUF75565.00000 DZD