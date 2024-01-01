Алжирские динары в венгерские форинты

Сконвертируйте DZD в HUF по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Ft2,849 HUF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к HUF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 DZD в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,86192,8619
Низкий2,75832,6247
В среднем2,79622,7201
Изменение3.19%6.08%
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Соотношение 1 DZD к HUF

За последние 30 дней максимальный курс DZD к HUF составил 2,8619, а минимальный — 2,7583. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7962. Изменение курса DZD к HUF в процентном соотношении составило 3.19.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к HUF составил 2,8619, а минимальный — 2,6247. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7201. Изменение курса DZD к HUF в процентном соотношении составило 6.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Венгерский форинт
1 DZD2,84892 HUF
5 DZD14,24460 HUF
10 DZD28,48920 HUF
20 DZD56,97840 HUF
50 DZD142,44600 HUF
100 DZD284,89200 HUF
250 DZD712,23000 HUF
500 DZD1 424,46000 HUF
1000 DZD2 848,92000 HUF
2000 DZD5 697,84000 HUF
5000 DZD14 244,60000 HUF
10000 DZD28 489,20000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Алжирский динар
2000 HUF702,02000 DZD
5000 HUF1 755,05000 DZD
10000 HUF3 510,10000 DZD
15000 HUF5 265,15000 DZD
20000 HUF7 020,20000 DZD
30000 HUF10 530,30000 DZD
40000 HUF14 040,40000 DZD
50000 HUF17 550,50000 DZD
60000 HUF21 060,60000 DZD
100000 HUF35 101,00000 DZD
150000 HUF52 651,50000 DZD
200000 HUF70 202,00000 DZD