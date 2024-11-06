История обменного курса алжирский динар–венгерские форинты

Обменный курс алжирских динара/венгерские форинты сейчас составляет 2,849, отражая изменение в размере 0.040% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.703% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,888, и минимумом, равным 2,801, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.444%.