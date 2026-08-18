سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 2.37028 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.476% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.362% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 2.3898 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.34892 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.294%.