سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 0.425177 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.895% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 0.425728 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.419896 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.542%.